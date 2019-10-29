Вячеслав Фетисов: я бы не никогда не стал гражданином США

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России и член Государственной Думы Вячеслав Фетисов прокомментировал факт, что нападающий "Питсбург Пингвинз" и сборной страны Евгений Малкин является гражданином США. Накануне Малкин признал наличие о него американского паспорта.

"Для игр это не нужно. Я никогда бы не позволил себе брать гражданство США. Не знаю, как к этому относиться", — приводит слова Вячеслава Фетисова Чемпионат.com. Фетисов отыграл 9 лет в клубах НХЛ.

Евгений Малкин играет за "Питсбург Пингвинз" с 2006 года. Сам Малкин не видит ничего страшного в наличие двух паспортов, тем более, что это не противоречит ни российскому, ни американскому законодательству.