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29 октября 201920:50 Александр Христенко

Терминатор бежит от огня первым: пожары оставляют за собой в Калифорнии кинопепелище

Терминатор бежит от огня первым: пожары оставляют за собой в Калифорнии кинопепелище

"Побег из Голливуда". С такими заголовками выходят американские газеты, которым стало понятно: если уж Терминатор бежит от огня, то ситуация действительно тяжелая. Арнольд Шварценеггер, к слову, не единственная эвакуированная знаменитость. Дорогостоящие виллы спешно покидает весь кино- и телебомонд, руководство студии Disney, звезды НБА и вечерних комедийных ТВ-шоу. Огонь, который не могут обуздать сотни пожарных расчетов, всего в 20 километрах от офисов Warner Brothers и Columbia Pictures. В эти минуты пламя вплотную подобралось к самому крупному художественному музею Калифорнии, где хранятся шедевры Ренуара и Ван Гога.

На то, чтобы спастись в охваченных огнем районах, у жителей Калифорнии есть считаные минуты. Ветер под 150 километров в час моментально подхватывает и разносит пламя в городках и долинах. Во всем штате введен режим чрезвычайной ситуации в огне сотни гектаров. Объявлена обязательная эвакуация, под которую попали двести тысяч человек.

Уже горят дома в Лос-Анджелесе, стихия подбирается к голливудским холмам миллионеров, где селятся звезды кино и шоу-бизнеса. Пожары такие, что даже Терминатор решил спасаться бегством. Актер Арнольд Шварценеггер бросил свой особняк и нашел временный приют на вилле другой кинозвезды — Джеки Чана.

"Мы благополучно уехали в 3:30 утра. Если вы находитесь в зоне эвакуации, не шутите с этим. Выбирайтесь!" – советует читателям своего Twitter Арнольд Щварцнеггер.

Из уст Шварценеггера призыв прозвучал как киноцитата.

"Get out! Убирайся!" – приказывал Терминатор.

К слову, в Голливуде отменили мировую премьеру шестой части "Терминатора" — "Темные судьбы". Ведь все в дыму. Отказались и от запланированной вечеринки, рассказал Габриэль Луна, сыгравший в фильме нового киборга.

"Все к лучшему! Вся еда, которая предназначалась для вечеринки, пойдет на помощь эвакуированным. И раз уж у меня появился такой шанс, я хочу попросить всех помочь пострадавшим. Сделайте пожертвования в Красный Крест", — попросил актер Габриэль Луна.

Все отменить и срочно уехать пришлось не только бывшему губернатору Калифорнии. Обезлюдели шикарные особняки с бассейнами, которые принадлежат актерам Джошу Дюамелю, Кейт Хадсон и Гвинет Пэлтроу. Границы эвакуационной зоны пришлись на знаменитые Малхолланд Драйв и бульвар Сансет.

Пожар бушует всего в двадцати километрах от аэропорта Лос-Анджелеса. Огонь подобрался и к знаменитому музейному комплексу Гетти, где хранятся работы Рембрандта и Ван Гога. Впрочем, пока шедевры не вывозят. По расчетам пожарных, музей выстоит, ведь он словно укрепленный дот: стены из травертина — горной породы, на крыше засыпан щебень, а в подземном резервуаре десятки тонн воды.

Винодельни известного калифорнийского округа Сонома устроены куда проще. И вот результат: еще несколько дней назад на нынешнем пепелище планировали устраивать дегустации и проводить свадьбы.

"Владелец вложил сюда всю свою душу. Трудился тут десятилетиями. А сейчас вмиг все сгорело дотла. И это невыносимо", — сожалеет директор по маркетингу винодельни Soda Rock Кети Эмброси.

И даже за десятки километров отсюда, где от торжества не отказались, разгул стихии почувствовали. Супругам, правда, пришлось свадебные фото делать в респираторах.

А в Малибу другое видео на память: из-за пожаров прибой окрасился розовым цветом на десятки метров от берега. Дело в том, что тушат огонь с воздуха не обычной водой, а специальным раствором. В нем — специальные добавки, которые не дают жидкости испаряться, пока она не достигнет пламени. А также удобрения — они впитываются в древесину и замедляют горение до прибытия наземных сил. А люди уже буквально валятся с ног: фото после многочасовой работы пожарных – тому доказательство. Они и тушат, и инспектируют дома, куда огонь еще не добрался.

"Мы пытаемся убрать топливо, мебель и все легковоспламеняющееся подальше от домов и построек. Мы заходим внутрь домов, чтобы убедиться, что окна и двери закрыты", — поясняет калифорнийский пожарный.

Для тех, у кого нет денег на гостиницу, и тех, кому негде переждать стихию, открыты центры временного содержания. Туда принимают и с домашними питомцами, которые оказались напуганы не меньше хозяев.

"У меня здесь попугай, ему 47 лет, собаке 16 лет и кошке столько же. Я несу за них ответственность. Поэтому я сразу же уехала из дома", — поясняет пострадавшая от пожара Кэрол Пеннивелл.

Два с половиной миллиона человек без электричества — сгорели столбы линий электропередачи. Во многих районах свет отключили намерено, чтобы исключить возможность новых пожаров.

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