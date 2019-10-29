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Америка выбрала Трампа 31 минута назад

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29 октября 201921:17 Денис Давыдов

Главный козырь против Трампа: демократы проголосуют по импичменту в Хэллоуин

Главный козырь против Трампа: демократы проголосуют по импичменту в Хэллоуин

Сын эмигрантов из СССР может стать ключевым свидетелем против Трампа, если делу по импичменту все-таки дадут ход. Сотрудник Совета нацбезопасности США, кадровый офицер Александр Виндман утверждает, что своими ушами слышал, как глава Белого дома давил на украинского президента Зеленского, требуя компромата на демократа Байдена. Правда, до слушаний в зале суда еще далеко: демократам еще нужно одобрить запуск импичмента в Конгрессе. Но свой главный козырь Трампу они уже гордо продемонстрировали. Не слишком ли поторопились?

Есть в США такая традиция: в своеобразный праздник Хэллоуин жилища украшать разной нечестью — чем страшнее, тем лучше. Легко обойтись без грима в этом году мог бы Белый дом. Ужасов там достаточно — призрак импичмента бродит.

Президентская чета принимает гостей. Трамп раздает детям сладости как-то на автомате, почти не улыбается.

В интернете его костюм и маска — одни из самых популярных нарядов для Хэллоуина.

Конкуренты демократы создают ему образ самого жуткого президента в истории США.

Расследование дела по импичменту тянется уже больше месяца. За это время по повесткам в конгресс были вызваны 9 человек. В общей сложности их допрашивали 70 часов. Но все показания меркнут на фоне сегодняшнего свидетеля. Впервые на допросе человек, который не где-то что-то от кого-то слышал, а сам был в комнате, из которой Трамп набрал Зеленского.

Имя свидетеля — Александр Виндман. Он сын иммигрантов из Украинской ССР, которого карьерная лестница привела в Совет по национальной безопасности США. Еще до того, как появиться в Конгрессе, он опубликовал письмо: предупредил, что все расскажет, как на духу. В комнате был, разговор слышал своими ушами и уши от услышанного у добропорядочного американца вяли.

"Я был обеспокоен звонком, — признается он. — Я не думал, что было уместно требовать от иностранного правительства проводить расследование в отношении гражданина США. И я был обеспокоен последствиями для поддержки Украины со стороны правительства США".

Виндман уточнил, это не он таинственный информатор, признание которого и заварило всю кашу. А ведь еще недавно казалось, что у Трампа все наладилось. Российского вмешательства в выборы не нашли, и вот дело принимает новый украинский поворот. Теперь от происходящего каша в головах уже не только у рядовых американцев, но и у участников скандала. Трамп путает президентов России и Украины.

"Как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него", — оговаривается президент США Дональд Трамп.

Администрация Трампа недавно запретила сотрудникам ходить в Конгресс на слушания по импичменту, хотя им приходят официальные повестки. Один из свидетелей запутался, кому подчиняться. Чарльз Капперман обратился в суд, чтобы там рассудили его замешательство. И просто не пришел на допрос.

"Он не явился. Это вызывает глубокое разочарование. Его вызвали законной повесткой конгресса. Свидетели, такие как Капперман, должны исполнять свой долг и являться на слушания", — поучает председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Адам Шифф.

Чтобы неповадно было, демократы бьют самый серьезный козырь Трампа — они проведут общее голосование палаты представителей по запуску импичмента, после которого у администрации не будет отговорок, чтобы не пускать своих людей на слушания, которые, к слову, станут публичными.

"Мы делаем этот шаг для того, чтобы устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа удерживать документы, препятствовать даче показаний со стороны свидетелей, игнорировать повестки, выписанные в соответствии с правилами, или продолжать создавать препятствия для деятельности палаты представителей", — написала Нэнси Пелоси в своем письме.

На письмо спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси Белый дом ответил своим письмом.

"Спикер Пелоси наконец-то признает то, что остальные американцы и так уже знают — что демократы вели неразрешенное расследование в рамках импичмента, отказывая президенту в должном разбирательстве, а их секретные, сомнительные и закрытие слушания являются полностью и безвозвратно нелегитимными", — ответили в администрации 45-го президента США.

Голосование пройдет, скорее всего, 31 октября, а это как раз Хэллоуин. Но жуткий праздник быстро закончится, а страшные дни для американской политики могут растянуться надолго.

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