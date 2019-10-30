Первая потасовка в новой Раде и флот НАТО в Одессе: Зеленский мечтает о лете в Донбассе

Иллюзию натовского будущего для Украины, очевидно, призвана поддерживать эскадра кораблей Северо-Атлантического альянса, которая пришвартовалась в порту Одессы. Сегодня на ее фоне даже выступил генсек Столтенберг, рассказывая о планах военного блока относительно мира в Донбассе. Националисты, которым мир не нужен, снова угрожали Владимиру Зеленскому.
Эскадра минных тральщиков под флагами Испании, Италии, Румынии и Болгарии — в одесском порту. Их встречает украинский пограничный катер "Подолье". Флот НАТО уже в третий раз за год в акватории Черного моря. Но сейчас здесь пройдет заседание Североатлантического совета — главного управляющего органа организации, а на фоне кораблей дает интервью сам генсек Альянса.
"Сегодняшний визит — это четкий сигнал того, что Североатлантический альянс солидарен с Украиной. Мы выражаем вам свою поддержку, как в практическом смысле, так и на политическом уровне. Мы поддерживаем также усилия, направленные на мирное разрешение конфликта на востоке Украины", — подчеркнул в своей речи генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Министру иностранных дел Литвы, страны-участницы НАТО, Линкявичусу его украинский коллега Пристайко 30 октября показывает линию разграничения с Донбассом — будто для отчета.
"В наших организациях, где мы все-так состоим членами, мы эти факты — и то, что мы чувствуем здесь и видим — мы используем. И очень интенсивно", — туманно и дипломатично обрисовал ситуацию глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.
Украинский президент уже вслух мечтает, как вернет Донбасс.
"Представьте себе такую картину. Лето. Прекрасная солнечная погода. Вы с друзьями едете в Донецк. Останавливаетесь, к примеру, у своей тетки. Одеваете желто-голубую футболку, укрываетесь украинским флагом", — уже окрылен фантазиями президент Украины Владимир Зеленский.
Это его речь на Форуме единства в Мариуполе. Но даже в зале хватает тех, кто против разведения сил. Это в том числе и осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов, он вернулся на Украину при личном содействии Зеленского.
"Я не являюсь сторонником ни пана Порошенко, ни пана Зеленского. Я являюсь только сторонником народа и его воли", — подчеркивает режиссер Олег Сенцов.
Снаружи — еще более враждебная президенту среда.
— Я не лох, я президент! – дразнит Зеленского мелодия.
Фразу Зеленского из разговора с националистами в городе Золотое превратили в рефрен для песни. И снова его поджидают радикалы из "Азова".
— На "ты" или на "вы"?
— Да как угодно, — соглашается общаться на короткой ноге шестой президент Украины.
Националисты ждут украинского президента с теми же предупреждениями и угрозами, что и накануне.
— Чтобы у нас не было никаких разводов!
— В Мариуполе? – уточняет Зеленский.
В Киеве националисты митингуют с лозунгами "Нет капитуляции" и криками "Зелю геть!". Даже в подконтрольной президенту Верховной раде противники Зеленского сегодня повышают голос.
"За каждый оставленный метр с нашей стороны — мы вдвое больше заплатим позже", — предупреждает народных избранников депутат украинской Рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.
"Не очень много в данном случае политических сил, которые поддерживают данные действия, которые были организованы властью. Мы считаем, что это первый шаг, а вторым должен быть отвод войск в районе Петровского", — выстраивает шаг за шагом выполнение "формулы Штайнмайера" депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук.
Оппозиция все эти шаги к миру приветствует. Но когда предлагает создать депутатскую комиссию для расследования событий в одесском Доме профсоюзов, где в мае 2014 года радикалы сожгли людей заживо, президентская партия "Слуга народа" голосует против. И из-за этого возникает первая потасовка в парламенте нового состава.
"Сегодня, не проголосовав за комиссию по расследованию преступлений в Одессе, они пошли на поводу у Порошенко и показали, кто они есть на самом деле. Сегодня произошла национальная трагедия. Мы больше не можем им верить ни в одном вопросе", — констатирует сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Раде Вадим Рабинович.
Одесса сейчас новые украинские власти больше интересует, как база военно-морских сил. Ее сегодня инспектирует Йенс Столтенберг. 31 октября планируется выступление генерального секретаря НАТО с трибуны украинской Верховной рады.