Первая потасовка в новой Раде и флот НАТО в Одессе: Зеленский мечтает о лете в Донбассе

Иллюзию натовского будущего для Украины, очевидно, призвана поддерживать эскадра кораблей Северо-Атлантического альянса, которая пришвартовалась в порту Одессы. Сегодня на ее фоне даже выступил генсек Столтенберг, рассказывая о планах военного блока относительно мира в Донбассе. Националисты, которым мир не нужен, снова угрожали Владимиру Зеленскому.

Эскадра минных тральщиков под флагами Испании, Италии, Румынии и Болгарии — в одесском порту. Их встречает украинский пограничный катер "Подолье". Флот НАТО уже в третий раз за год в акватории Черного моря. Но сейчас здесь пройдет заседание Североатлантического совета — главного управляющего органа организации, а на фоне кораблей дает интервью сам генсек Альянса.

"Сегодняшний визит — это четкий сигнал того, что Североатлантический альянс солидарен с Украиной. Мы выражаем вам свою поддержку, как в практическом смысле, так и на политическом уровне. Мы поддерживаем также усилия, направленные на мирное разрешение конфликта на востоке Украины", — подчеркнул в своей речи генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Министру иностранных дел Литвы, страны-участницы НАТО, Линкявичусу его украинский коллега Пристайко 30 октября показывает линию разграничения с Донбассом — будто для отчета.

"В наших организациях, где мы все-так состоим членами, мы эти факты — и то, что мы чувствуем здесь и видим — мы используем. И очень интенсивно", — туманно и дипломатично обрисовал ситуацию глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Украинский президент уже вслух мечтает, как вернет Донбасс.

"Представьте себе такую картину. Лето. Прекрасная солнечная погода. Вы с друзьями едете в Донецк. Останавливаетесь, к примеру, у своей тетки. Одеваете желто-голубую футболку, укрываетесь украинским флагом", — уже окрылен фантазиями президент Украины Владимир Зеленский.

Это его речь на Форуме единства в Мариуполе. Но даже в зале хватает тех, кто против разведения сил. Это в том числе и осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов, он вернулся на Украину при личном содействии Зеленского.

"Я не являюсь сторонником ни пана Порошенко, ни пана Зеленского. Я являюсь только сторонником народа и его воли", — подчеркивает режиссер Олег Сенцов.

Снаружи — еще более враждебная президенту среда.

— Я не лох, я президент! – дразнит Зеленского мелодия.

Фразу Зеленского из разговора с националистами в городе Золотое превратили в рефрен для песни. И снова его поджидают радикалы из "Азова".

— На "ты" или на "вы"?

— Да как угодно, — соглашается общаться на короткой ноге шестой президент Украины.

Националисты ждут украинского президента с теми же предупреждениями и угрозами, что и накануне.

— Чтобы у нас не было никаких разводов!

— В Мариуполе? – уточняет Зеленский.

В Киеве националисты митингуют с лозунгами "Нет капитуляции" и криками "Зелю геть!". Даже в подконтрольной президенту Верховной раде противники Зеленского сегодня повышают голос.

"За каждый оставленный метр с нашей стороны — мы вдвое больше заплатим позже", — предупреждает народных избранников депутат украинской Рады, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

"Не очень много в данном случае политических сил, которые поддерживают данные действия, которые были организованы властью. Мы считаем, что это первый шаг, а вторым должен быть отвод войск в районе Петровского", — выстраивает шаг за шагом выполнение "формулы Штайнмайера" депутат Верховной рады Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук.

Оппозиция все эти шаги к миру приветствует. Но когда предлагает создать депутатскую комиссию для расследования событий в одесском Доме профсоюзов, где в мае 2014 года радикалы сожгли людей заживо, президентская партия "Слуга народа" голосует против. И из-за этого возникает первая потасовка в парламенте нового состава.

"Сегодня, не проголосовав за комиссию по расследованию преступлений в Одессе, они пошли на поводу у Порошенко и показали, кто они есть на самом деле. Сегодня произошла национальная трагедия. Мы больше не можем им верить ни в одном вопросе", — констатирует сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — за жизнь" в Раде Вадим Рабинович.

Одесса сейчас новые украинские власти больше интересует, как база военно-морских сил. Ее сегодня инспектирует Йенс Столтенберг. 31 октября планируется выступление генерального секретаря НАТО с трибуны украинской Верховной рады.