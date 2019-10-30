Путин: сможет ли Зеленский справиться с националистами, трудно сказать

Визит президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое в Донбассе прокомментировал его российский коллега Владимир Путин. На пресс-конференции в Будапеште Путин отметил, что не вправе давать оценки действиям украинского президента, особенно в его контактах с националистами.

"Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать", — процитировал Путина телеканал "Россия 24".

Путин подчеркнул, что не знает, правильно ли Зеленский как президент и верховный главнокомандующий выбрал такую форму общения на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы уговаривать тех людей, которые не подчиняются приказам Зеленского. По мнению Путина, журналисты дадут более точную оценку действиям украинского президента.

Для Путина вопрос в том, доведет ли Зеленский до конца то, что было им сказано публично в минувшие выходные. В данном случае – разведение противоборствующих в Донбассе сторон в Золотом и Петровском.

"Это тянется годами, теперь ясно, почему. Потому что националисты не хотят уходить и не хотят выпускать оттуда украинские войска", — подчеркнул Владимир Путин.

Путин добавил, что от успешного разведения много зависит в дальнейшем, как в выполнении "формулы Штайнмайера", урегулирования ситуации в Донбассе.

Разведение сил в Донбассе – одно из условий проведения саммита лидеров России, Франции, Германии и Украины в так называемом "нормандском формате",

Зеленский в Золотом на повышенных тонах пообщался с националистами, которые считают процесс разведения противоборствующих сил в Донбассе капитуляцией. Президент Украины потребовал от них не мешать отведению украинских войск. И назвал три условия для мира в Донбассе.

В ответ на это лидер батальона "Азов" (против участников этого батальона в России возбуждено уголовное дело) Андрей Билецкий записал к Зеленскому видеообращение. В нем он заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, Зеленский "сдает огромную территорию". Билецкий пообещал в случае необходимости помешать этому.

Разведение сил стартовало в Золотом 30 октября. На это у противоборствующих сторон есть трое суток.