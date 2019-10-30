"Ак Барс" победил "Адмирал", став лидером чемпионата КХЛ

Матчем в Казани между местным "Ак Барсом" и владивостоксим "Адмиралом" продолжился игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда обыграли гостей со счетом 2:0 и стали лидером турнира.

За "Ак Барс" отличились Патрис Кормье (33-я минута) и Вячеслав Основин (60-я). Команда Дмитрия Квартального набрала 37 очков и по дополнительным показателям обошла столичный ЦСКА в турнирной таблице чемпионата КХЛ.

В другой встрече дня нижнекамский "Нефтехимик" оказался сильнее хабаровского "Амура" в серии буллитов – 4:3.