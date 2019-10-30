Венгрия выступила против Украины

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине. Это сделано, потому что документ не обязывал Киев соблюдать права венгерского меньшинства. Среди прочего Будапешт требует изменить украинский закон об образовании, который, по сути, запретил обучение на языках нацменьшинств. А это нарушение международного права, отмечает телеканал "Россия 24".

"Интересы венгерского меньшинства на западе Украины не так важны с той стороны океана. Но мы живем здесь, в центральной и восточной Европе, и мы обязаны защищать наши интересы", — заявил Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.