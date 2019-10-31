Нардепа из партии Зеленского поймали на переписке с проституткой

Пресса смакует очередной скандал в Верховной Раде. И речь вновь не о политических разногласиях. Депутата из президентской партии "Слуга народа" Богдана Ярёменко поймали за перепиской с дамой лёгкого поведения.

СМИ опубликовали фото смартфона, где на экране подробное обсуждение интимных вопросов и цен. Глава парламентского комитета по международным делам тут же ответил в соцсетях, что это его сознательный протест. Так якобы пытался остановить охоту на политиков, а жена ему за это только "спасибо" сказала.

Через пару часов Ярёменко пост правда удалил, вместо этого извинился перед партией и супругой, сообщает телеканал "Россия 24".