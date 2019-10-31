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31 октября 201917:08

Количество врачей в Москве за год увеличилось почти на две тысячи

фото: Russian Look

Количество врачей в Москве в 2018 году, по сравнению с 2017-м, увеличилось почти на 2 тысячи. Такие данные министерства здравоохранения РФ приводятся в материале РБК.

В материале отмечается, что Москва демонстрирует позитивную динамику численности врачей в первичном звене — поликлиниках.

"Позитивную динамику в первичном звене показали 38 регионов, включая Москву", — говорится в статье.

Согласно статистическим данным Минздрава России за 2017-й и 2018 годы, в столице рост численности врачей составил 3,5 процента, а это — 1822 специалиста.

В начале октября 2019 года президент Владимир Путин провел совещание по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, где Вероника Скворцова представила предложения ведомства.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы в столице отремонтируют порядка 150 поликлиник, а ранее руководитель Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун сообщил, что в поликлиники столицы в следующем году примут на работу 500 узконаправленных специалистов-врачей.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы уточнил, что в каждом здании московской поликлиники уже с начала 2020 года должны быть, как минимум, восемь наиболее востребованных специалистов.

По его словам, уже сейчас в столичных поликлиниках есть открытые вакантные места. Врачей на эти места планируется принять уже до конца 2019 года.

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