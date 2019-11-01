Недружественное поглощение: точку в сомнительной сделке Fortum и Uniper поставит Россия

Российские власти обсуждают возможность одобрения сделки между финской компанией Fortum и немецкой Uniper. Первая компания хочет поглотить вторую. Однако обе они владеют крупными активами на энергетическом рынке России. Поэтому сделка требует согласия со стороны российского государства.

Судьба двух крупных европейских энергетических компаний — в руках российских властей. От их одобрения зависит сделка по приобретению финской Fortum контроля в немецкой Uniper. В Минэкономразвития заявляют, что согласие может быть получено в течение полугода. Однако для этого нужны изменения в законодательстве, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Uniper присутствует на рынках в 40 странах. Ее прибыль до вычета налогов составляет полтора миллиарда евро. Компания контролирует 83,7% акций российской "Юнипро".

Сделка не случайно требует одобрения со стороны России. Ведь обе корпорации — и финская, и немецкая — владеют крупными активами на российском энергетическом рынке. Основные предприятия Uniper расположены в Германии, Швеции, Великобритании. Однако бОльшую часть прибыли ей приносит российская дочерняя компания "Юнипро", В состав которой входят несколько крупных электростанций — Смоленская, Шатурская, Сургутская.

Финская компания Fortum присутствует в 10 странах. Ее прибыль до вычета налогов составляет 5,2 миллиарда евро. И она контролирует более 90% российской компании "Фортум", созданной в результате реформы РАО "ЕЭС России". В числе российских активов — 8 теплоэлектростанций: пять в Челябинской области и три в Тюменской.

Сейчас доля Fortum в Uniper составляет 49,99%, планируется поднять ее свыше 70%.

Начиная с 2017 года финская Fortum активно поглощает немецкую Uniper. Причем это поглощение расценивается Германией исключительно как "недружественное". Fortum уже принадлежат почти 50% акций компании. И сейчас она хочет получить еще 20,5%. Однако одобрение сделки упирается в российские государственные интересы.

А именно в магистральный водоканал на Сургутской ГРЭС-2, который относится к стратегическим. Также речь идет об артезианских скважинах, водозаборных сооружениях и бактериологической лаборатории. Иностранным компаниям запрещается иметь долю более 50 процентов в таких объектах. А значит, по закону такая сделка вообще невозможна. Выход только один — принять изменения в законодательство.

"Мы обсуждали вопрос внесения поправок в законодательство, которое позволило бы привлекать инвестиции с одной стороны, и такие маленькие, ни на что не влияющие объекты отдавать на аутсорсинг. Если не менять законодательство, в нынешних условиях сделка возможна только в одном случае — с отлагательным условием, что она вступит в силу только тогда, когда буду приняты изменения в законодательство", — подчеркнул глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Однако, по мнению экспертов, есть риск, что такие изменения могут негативно сказаться на российском инвестклимате. Иностранные инвесторы с недоверием относятся к частым правкам законодательства. И еще вопрос: стоит ли интересах Финляндии портить отношения с немецким бизнесом, который активно работает в России?

Uniper — давний партнер Москвы. Компания контролирует в Германии порядка трети газовых хранилищ, которые Газпром заполняет топливом, чтобы европейские потребители бесперебойно получали свет и тепло, а российский бюджет — деньги на необходимые стране проекты.

"Нужно предполагать, что, если у немецкой стороны будут претензии по не совсем правомерным изменениям, либо необходимости изменения условий соглашения, ввиду того, что изменится нормативная база – это всегда форс-мажор. Конечно же, это не очень простой риск. И его стоит обдумать", — говорит генеральный директор группы компаний "Программа-Выбор" Саида Петрова.

Сделка с Fortum ставит под вопрос и реализацию "Северного потока-2", считают эксперты. Ведь Uniper -один из его крупнейших партнеров. Только за первый квартал 2019 года немцы вложили в совместный проект 44 миллиона евро. Будут ли финны так же активно поддерживать новый газопровод по дну Балтийского моря? Особенно учитывая, что политика Хельсинки во многом ориентирована на США.

"Эта сделка ставит под определенную угрозу "Северный поток-2". Прежде всего это касается позиции немецкой компании в этом проекте и достаточно устойчивых лоббистских позиций. Этот риск уже политический. Речь идет о позиции финляндского руководства во взаимоотношениях с Россией, которая может стать инструментом в американских руках для торпедирования "Северного потока-2", — предупреждает публицист, политтехнолог, Европейская аналитическая группа Роман Газенко.

Наконец, сделка вызывает много возражений в самой Финляндии, где сильны политические позиции "зеленых". Дело в том, что Fortum считается лидером скандинавской "зеленой" энергетики. В то же время немецкая Uniper работает на традиционном энергорынке, в том числе угольном. Привести ее предприятия в соответствие с финскими экостандартами — слишком трудно и дорого, говорят в парламенте Финляндии. Стало быть, амбиции Fortum пахнут для Европы испорченным воздухом.