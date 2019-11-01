Новости Экономика

Все видео этой рубрики
1 ноября 201915:00 Дмитрий Мароко

Недружественное поглощение: точку в сомнительной сделке Fortum и Uniper поставит Россия

Недружественное поглощение: точку в сомнительной сделке Fortum и Uniper поставит Россия

Российские власти обсуждают возможность одобрения сделки между финской компанией Fortum и немецкой Uniper. Первая компания хочет поглотить вторую. Однако обе они владеют крупными активами на энергетическом рынке России. Поэтому сделка требует согласия со стороны российского государства.

Судьба двух крупных европейских энергетических компаний — в руках российских властей. От их одобрения зависит сделка по приобретению финской Fortum контроля в немецкой Uniper. В Минэкономразвития заявляют, что согласие может быть получено в течение полугода. Однако для этого нужны изменения в законодательстве, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Uniper присутствует на рынках в 40 странах. Ее прибыль до вычета налогов составляет полтора миллиарда евро. Компания контролирует 83,7% акций российской "Юнипро".

Сделка не случайно требует одобрения со стороны России. Ведь обе корпорации — и финская, и немецкая — владеют крупными активами на российском энергетическом рынке. Основные предприятия Uniper расположены в Германии, Швеции, Великобритании. Однако бОльшую часть прибыли ей приносит российская дочерняя компания "Юнипро", В состав которой входят несколько крупных электростанций — Смоленская, Шатурская, Сургутская.

Финская компания Fortum присутствует в 10 странах. Ее прибыль до вычета налогов составляет 5,2 миллиарда евро. И она контролирует более 90% российской компании "Фортум", созданной в результате реформы РАО "ЕЭС России". В числе российских активов — 8 теплоэлектростанций: пять в Челябинской области и три в Тюменской.

Сейчас доля Fortum в Uniper составляет 49,99%, планируется поднять ее свыше 70%.

Начиная с 2017 года финская Fortum активно поглощает немецкую Uniper. Причем это поглощение расценивается Германией исключительно как "недружественное". Fortum уже принадлежат почти 50% акций компании. И сейчас она хочет получить еще 20,5%. Однако одобрение сделки упирается в российские государственные интересы.

А именно в магистральный водоканал на Сургутской ГРЭС-2, который относится к стратегическим. Также речь идет об артезианских скважинах, водозаборных сооружениях и бактериологической лаборатории. Иностранным компаниям запрещается иметь долю более 50 процентов в таких объектах. А значит, по закону такая сделка вообще невозможна. Выход только один — принять изменения в законодательство.

"Мы обсуждали вопрос внесения поправок в законодательство, которое позволило бы привлекать инвестиции с одной стороны, и такие маленькие, ни на что не влияющие объекты отдавать на аутсорсинг. Если не менять законодательство, в нынешних условиях сделка возможна только в одном случае — с отлагательным условием, что она вступит в силу только тогда, когда буду приняты изменения в законодательство", — подчеркнул глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Однако, по мнению экспертов, есть риск, что такие изменения могут негативно сказаться на российском инвестклимате. Иностранные инвесторы с недоверием относятся к частым правкам законодательства. И еще вопрос: стоит ли интересах Финляндии портить отношения с немецким бизнесом, который активно работает в России?

Uniper — давний партнер Москвы. Компания контролирует в Германии порядка трети газовых хранилищ, которые Газпром заполняет топливом, чтобы европейские потребители бесперебойно получали свет и тепло, а российский бюджет — деньги на необходимые стране проекты.

"Нужно предполагать, что, если у немецкой стороны будут претензии по не совсем правомерным изменениям, либо необходимости изменения условий соглашения, ввиду того, что изменится нормативная база – это всегда форс-мажор. Конечно же, это не очень простой риск. И его стоит обдумать", — говорит генеральный директор группы компаний "Программа-Выбор" Саида Петрова.

Сделка с Fortum ставит под вопрос и реализацию "Северного потока-2", считают эксперты. Ведь Uniper -один из его крупнейших партнеров. Только за первый квартал 2019 года немцы вложили в совместный проект 44 миллиона евро. Будут ли финны так же активно поддерживать новый газопровод по дну Балтийского моря? Особенно учитывая, что политика Хельсинки во многом ориентирована на США.

"Эта сделка ставит под определенную угрозу "Северный поток-2". Прежде всего это касается позиции немецкой компании в этом проекте и достаточно устойчивых лоббистских позиций. Этот риск уже политический. Речь идет о позиции финляндского руководства во взаимоотношениях с Россией, которая может стать инструментом в американских руках для торпедирования "Северного потока-2", — предупреждает публицист, политтехнолог, Европейская аналитическая группа Роман Газенко.

Наконец, сделка вызывает много возражений в самой Финляндии, где сильны политические позиции "зеленых". Дело в том, что Fortum считается лидером скандинавской "зеленой" энергетики. В то же время немецкая Uniper работает на традиционном энергорынке, в том числе угольном. Привести ее предприятия в соответствие с финскими экостандартами — слишком трудно и дорого, говорят в парламенте Финляндии. Стало быть, амбиции Fortum пахнут для Европы испорченным воздухом.

Сейчас

15:02

Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева

14:31

Убийца принял за демона малыша из "Сказки"

13:35

СММ ОБСЕ констатировала отвод сил у Золотого

12:39

Арестован мужчина, зарезавший ребенка в детском саду

11:48

Без подписки: Серебренникова оставили на свободе

11:23

Суд отказал ФБК

06:51

Трамп сменил место жительства, обидевшись на политиков Нью-Йорка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Убийца принял за демона малыша из "Сказки"

Убийца принял за демона малыша из "Сказки"

42 минуты назад
Ярошенко нужна срочная медпомощь: Москва призвала прекратить издевательства

Ярошенко нужна срочная медпомощь: Москва призвала прекратить издевательства

9 минут назад
Нефть и провокации: МИД РФ выступил с заявлениями по Сирии

Нефть и провокации: МИД РФ выступил с заявлениями по Сирии

27 минут назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 2 ноября

20:00

Программа "Вести в субботу"

3 ноября

20:00

Программа "Вести недели"
Все трансляции
Камера сняла последние секунды жизни бывшего мэра Киселевска

Камера сняла последние секунды жизни бывшего мэра Киселевска

3 часа назад
Киев хочет от Москвы территории и репарации

Киев хочет от Москвы территории и репарации

2 часа назад
Инновационное развитие: топ-10 регионов России

Инновационное развитие: топ-10 регионов России

8 часов назад
Перевозил за 300 долларов: у курьера в Подмосковье нашли наркотиков на 50 миллионов рублей

Перевозил за 300 долларов: у курьера в Подмосковье нашли наркотиков на 50 миллионов рублей

2 часа назад
СММ ОБСЕ констатировала отвод сил у Золотого

СММ ОБСЕ констатировала отвод сил у Золотого

1 час назад
Минобороны развеяло вымысел о расстреле в забайкальской части

Минобороны развеяло вымысел о расстреле в забайкальской части

1 час назад
Без подписки: Серебренникова оставили на свободе

Без подписки: Серебренникова оставили на свободе

3 часа назад
Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

Украина подсчитала потери от сокращения транзита российского газа

3 часа назад
СВР не подтверждает самоликвидацию аль-Багдади

СВР не подтверждает самоликвидацию аль-Багдади

2 часа назад
Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

Артисты Мариинки отравились после концерта в Москве

2 часа назад
Техновидение. Обзор Samsung Galaxy Fold

Техновидение. Обзор Samsung Galaxy Fold

9 минут назад
Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

Рубль в ноябре: рост уступит место стабильности?

9 часов назад
Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

Нужна помощь: Марине Ворониной требуется восстановительное лечение

31.10.2019 13:43
Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

Доломитовая шкатулка: что скрывают итальянские Альпы

31.10.2019 12:11
Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. Смотрите на телеканале "Россия 1"

29.10.2019 16:12
Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

Помогите Ксюше после аварии вернуться к жизни

29.10.2019 10:05
Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева

Верховный суд ликвидировал движение Льва Пономарева

9 минут назад
Техновидение: обзор складного смартфона Samsung и зачем Сбербанку ваши посты "ВКонтакте"

Техновидение: обзор складного смартфона Samsung и зачем Сбербанку ваши посты "ВКонтакте"

11 минут назад
Бокс. Лебедев подерется с Мчуну в первом бое после возвращения на ринг

Бокс. Лебедев подерется с Мчуну в первом бое после возвращения на ринг

19 минут назад
Водитель в бессознательном состоянии устроил серию ДТП на МКАД в Москве. Видео

Водитель в бессознательном состоянии устроил серию ДТП на МКАД в Москве. Видео

20 минут назад
Недружественное поглощение: точку в сомнительной сделке Fortum и Uniper поставит Россия

Недружественное поглощение: точку в сомнительной сделке Fortum и Uniper поставит Россия

26 минут назад
Одноклассники избили сочинского школьника за грубые слова об аниме

Одноклассники избили сочинского школьника за грубые слова об аниме

33 минуты назад
Из-за России и Китая американские военные перейдут на калибр покрупнее

Из-за России и Китая американские военные перейдут на калибр покрупнее

41 минута назад
Константин Крюков рассказал о "клане Бондарчуков"

Константин Крюков рассказал о "клане Бондарчуков"

47 минут назад
Вице-премьер Акимов сообщил подробности строительства трассы Москва-Казань

Вице-премьер Акимов сообщил подробности строительства трассы Москва-Казань

57 минут назад
В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья

В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья

1 час назад
В Петушках сгорел торговый центр. Видео

В Петушках сгорел торговый центр. Видео

1 час назад
Новый метод позволил обнаружить рекордно маленькую чёрную дыру

Новый метод позволил обнаружить рекордно маленькую чёрную дыру

1 час назад
Сборная России намерена сыграть четыре матча перед Евро-2020

Сборная России намерена сыграть четыре матча перед Евро-2020

2 часа назад
Ипотеку убитой из-за машины екатеринбурженки выплатит страховая компания

Ипотеку убитой из-за машины екатеринбурженки выплатит страховая компания

2 часа назад
Познакомьтесь с русскими голосами "Холодного Сердца 2"

Познакомьтесь с русскими голосами "Холодного Сердца 2"

2 часа назад
Посетительница красноярского кафе обвинила полицейского в изнасиловании

Посетительница красноярского кафе обвинила полицейского в изнасиловании

2 часа назад
Россиян предложили освободить от платы за некачественную коммуналку

Россиян предложили освободить от платы за некачественную коммуналку

3 часа назад
Reuters: через "дыру" в WhatsApp следили за политиками по всему миру

Reuters: через "дыру" в WhatsApp следили за политиками по всему миру

3 часа назад
Первая ракетка мира Джокович заговорил на русском языке

Первая ракетка мира Джокович заговорил на русском языке

3 часа назад
Пять миллиардов на кону: задержание отставного генерала, заказавшего невестке киллера, сняли на видео

Пять миллиардов на кону: задержание отставного генерала, заказавшего невестке киллера, сняли на видео

4 часа назад
Сбербанк запустил ипотеку под 1% на жилье с эскроу

Сбербанк запустил ипотеку под 1% на жилье с эскроу

4 часа назад
BMW попыталась потроллить Mercedes, но натолкнулась на резкую "ответочку"

BMW попыталась потроллить Mercedes, но натолкнулась на резкую "ответочку"

4 часа назад
Минобороны показало видео загрузки ракет "Ярс" в пусковую установку

Минобороны показало видео загрузки ракет "Ярс" в пусковую установку

4 часа назад
Фото гибкого Motorola RAZR опубликовали в сети

Фото гибкого Motorola RAZR опубликовали в сети

4 часа назад
Клетки зубов восстанавливают молочные железы

Клетки зубов восстанавливают молочные железы

4 часа назад
Кен Ливингстон, экс-мэр Лондона: если мы модернизируем города, нас ждет большое будущее

Кен Ливингстон, экс-мэр Лондона: если мы модернизируем города, нас ждет большое будущее

5 часов назад
В России перестали выдавать ПТС на новые автомобили

В России перестали выдавать ПТС на новые автомобили

5 часов назад
AirPods Pro просветили рентгеном, разобрали и признали неремонтопригодными

AirPods Pro просветили рентгеном, разобрали и признали неремонтопригодными

5 часов назад
Улучшить когнитивные способности детей поможет обычная питьевая вода

Улучшить когнитивные способности детей поможет обычная питьевая вода

6 часов назад
Небензя - об избиении дипломата РФ Краснощекова в Косово: подробности шокируют

Небензя - об избиении дипломата РФ Краснощекова в Косово: подробности шокируют

11 часов назад
Фестивали джаза и рэпа в 2020 году пройдут под девизом "За чистый Коктебель!"

Фестивали джаза и рэпа в 2020 году пройдут под девизом "За чистый Коктебель!"

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку