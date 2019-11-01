"Позор": жители Тернополя были не рады Зеленскому

Жители Тернополя встретили президента Украины Владимира Зеленского криками "Ганьба!" ("Позор!").

Зеленский приехал в город для представления нового губернатора. Но когда он прибыл в здание областной администрации, участники акции начали кричать "Ганьба!", некоторые митингующие держали плакаты "Нет капитуляции".



Ранее контактная группа по Донбассу в Минске согласовала "формулу Штайнмайера". Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. После согласования формулы в Киеве и других городах начались акции протеста. Зеленский призвал украинцев не поддаваться на провокации отдельных политиков, передает РИА Новости.

Накануне глава офиса украинского лидера Андрей Богдан сказал, что Зеленский очень сильно старается, но он устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику.