РПЛ. "Локомотив" потерял очки в Уфе

Матчем в Уфе между одноименной местной командой и московским "Локомотивом" стартовал 15-й тур чемпионата России по футболу. Гости, поведя в счете, не смогли удержать свое преимущество. Главный судья встречи зафиксировал ничейный результат – 1:1.

В первом тайме соперникам отличиться не удалось. Красно-зеленые вышли вперед на 59-й минуте усилиями Антонио Эдера. Однако вскоре Ловро Бизяк с пенальти восстановил статус-кво.

"Железнодорожники" набрали 30 очков и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 17 очками располагается на восьмой позиции.