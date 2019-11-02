500 страниц и $12 миллиардов: "Нафтогаз" подал иск к "Газпрому"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" направила в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к российскому "Газпрому" на сумму в 12 миллиардов долларов.

Сообщивший об этом в своем Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко напомнил, что это "Газпром" "напал" на "Нафтогаз" — еще 18 апреля 2018 года российская компания обратилась в Стокгольмский суд с требованием о начале арбитража. "Наступила наша очередь подать "Заявление о защите и встречные исковые требованиях", — написал Витренко.

Он добавил, что решение по этому заявлению будет принято в 2021 году.

Глава "Нафтогаза" сообщил, что работа над этими документами продолжалась около трех месяцев, и заявление занимает более 500 страниц.

Кроме того, Витренко сообщил, что "Нафтогаз" планирует взыскать с "Газпрома" 3 миллиарда долларов долга в 2020 году.