Голевой пас Панарина помог "Рейнджерс" выиграть у "Нэшвилла"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграна еще одна встреча. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях выиграл у "Нэшвилл Предаторз" со счетом 2:1.

Гости забросили первую шайбу на 17 минуте, а на 25 Райан Строум после передачи Артемия Панарина развил успех. "Хищники" туже отыграли один гол, но до конца третьего периода счет больше не менялся. "Рейнджерс" выиграл 2:1.

Панарин сделал свою шестую результативную передачу и теперь имеет на своем счету 11 очков – 5 голов и 6 пасов. Артемий набирает очки в четвертом матче подряд. Вратарь "Рейнджерс" Александр Георгиев отразил 32 броска. Еще один российский легионер "рейнджеров" Павел Бучневич результативных действий не совершил.