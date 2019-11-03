Высылка дипкорпуса: Венесуэла ответила Сальвадору тем же

Венесуэльские власти вышлют из страны сальвадорских дипломатов. Это ответ по "принципу взаимности" на действия властей Сальвадора – те дали двое суток дипкорпусу Венесуэлы на сборы и выезд из страны, поскольку не считают легитимным правительство президента Николаса Мадуро, передает РИА Новости.

21 января в Венесуэле начались массовые протесты против Мадуро. Оппозиционно настроенный глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства, Запад его признал, Россия, Китай и Турция поддержали Мадуро.