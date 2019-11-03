Румынский корабль НАТО не смог покинуть Одессу из-за заболевшего моряка

Группа из четырех кораблей НАТО в воскресенье, 3 ноября, покинула порт Одессы. Однако позднее один из них вернулся назад. Позже выяснилось, что это был румынский корабль, он вошел в одесский порт из-за болезни одного из членов экипажа.

В состав противоминной группы НАТО входили минные тральщики четырех стран альянса: испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana. Они прибыли в Одессу 29 октября.

На следующий день на кораблях побывал генсек НАТО Йенс Столтенберг, который в те дни находился на Украине с визитом.

По информации из штаба Военно-морских сил Украины, заболевшего моряка отправили в Одесский окружной госпиталь. Ему оказали помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает, пишет ТАСС. Чем заболел румынский моряк, не уточняется.