Американская военная колонна попала под обстрел в Сирии

Колонна американских военных в воскресенье, 3 ноября, попала под обстрел у населенного пункта Телль-Тамер в Сирии. Погибших нет.

Как сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков, колонна военнослужащих США двигалась по дороге М4 в направлении границы с Ираком, когда была обстреляна в шести километрах западнее Телль-Тамера. Огонь велся с территории, подконтрольной протурецким боевикам, сирийской национальной армии.

По словам Боренкова, информация об обстреле получена от американской стороны.

Всего за минувшие сутки российские военные зафиксировали 31 случай нарушения режима прекращения огня. Так, боевики обстреливали населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб и Хама, пишет РИА Новости.

Генерал сообщил также, что российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по двум маршрутам: Камышлы – Дейруна-Ага провинции Эль-Хасака и Кобани – Шиух-Фаукани провинции Алеппо.