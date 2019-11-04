Путин: вместе мы достигнем самых высоких целей

Благодаря сплоченности общества, верности ценностям мира и взаимоуважению людей разных национальностей Россия сможет решить самые сложные задачи. Вместе мы достигнем самых высоких целей, заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии вручения премии за вклад в укрепление единства российской нации. Трансляция церемонии велась на канале "Россия 24".

Президент подчеркнул, что история страны обязывает беречь традиции.

Кроме того, в своем выступлении Путин поблагодарил соотечественников – граждан других государств за вклад в развитие гуманитарных, деловых и культурных отношений. В России ценят их искренность и открытость.

Премию за вклад в укрепление единства российской нации получила социолог Леокадия Дробижева. Президент поздравил ее и напомнил собравшимся, что Дробижева стояла у истоков российской этносоциологии и внесла огромный вклад в формирование и совершенствование национальной политики.

В День народного единства президент также вручил ордена Дружбы иностранным гражданам. Награды получили, в частности, советник президента Ливана Амаль Абу-Зейд, гендиректор оперного театра "Колон" в Буэнос-Айресе Мария Виктория Алькарас, председатель правления общественного объединения "Славянский культурный центр" Татьяна Кузина, председатель Национального движения "Русофилы" в Болгарии Николай Симеонов Малинов, мэр французского города Монпелье Филипп Сорель, генеральный директор итальянской Группы Enel Франческо Стараче.