Россия сделала заявление по АЭС "Бушер", Иран – по центрифугам

Строительство второго блока атомной электростанции "Бушер" в Иране начнется 10 ноября. Как рассказали РИА Новости в посольстве России в Исламской республике, в этот день пройдет официальная церемония заливки бетона.

Российские специалисты приступили к сооружению блока 10 сентября 2016 года. Второй и третий блоки суммарно будут производить 2,1 тысячи МВт энергии. На последующие годы заключен контракт на третий блок.

Как сообщил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, Иран работает над модернизацией центрифуг для обогащения урана. Полностью разработанная в Иране установка IR-9 будет иметь мощность 50 ЕРР, что в пятьдесят раз больше, чем у использующихся сейчас.

Салехи также рассказал, что Иран в последние месяцы вдвое увеличил число центрифуг IR-6 — до 60. Это позволило стране значительно ускорить производство низкообогащенного урана, пишет ТАСС.

ЕРР — единица работы разделения изотопов, показатель эффективности центрифуг для обогащения ядерных материалов.