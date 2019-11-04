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4 ноября 201917:55

Зеленский сменил глав администрации и УСБУ Черкасской области

AP Photo/Efrem Lukatsky

Новый глава Черкасской области назначен президентом Украины Владимиром Зеленским. Им стал Роман Боднарь, ранее работавший в СБУ Донецкой и Луганской областей. До него должность главы Черкасской области с 30 июля 2019 года возглавлял Игорь Шевченко. Отдельным указом президента он уволен с занимаемого поста.

Начальником Службы безопасности в Черкасской области назначен Юрий Погасий. Сергей Ходунов, занимавший эту должность также с 30 июля, уволен. Погасий уже пообещал при посягательствах на интересы государства "жестко действовать в рамках своей компетенции".

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