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4 ноября 201918:32

"Крылья Советов" и "Рубин" поделили очки в Самаре

Twitter/"Рубин" Казань

В Самаре состоялся матч 15-го тура чемпионата России по футболу между местным клубом "Крылья Советов" и казанским "Рубином". Соперники не смогли поразить ворота друг друга. Встреча завершилась нулевой ничьей.

"Рубин" набрал 17 баллов и остался на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 18 очками вышли на шестое место в РПЛ.

Завершит 15-й тур чемпионата России встреча между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом". Матч пройдет 4 ноября на домашнем стадионе красно-белых и начнется в 19:00 по московскому времени.

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