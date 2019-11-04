"Крылья Советов" и "Рубин" поделили очки в Самаре

В Самаре состоялся матч 15-го тура чемпионата России по футболу между местным клубом "Крылья Советов" и казанским "Рубином". Соперники не смогли поразить ворота друг друга. Встреча завершилась нулевой ничьей.

"Рубин" набрал 17 баллов и остался на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с 18 очками вышли на шестое место в РПЛ.

Завершит 15-й тур чемпионата России встреча между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом". Матч пройдет 4 ноября на домашнем стадионе красно-белых и начнется в 19:00 по московскому времени.