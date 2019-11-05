"Мы знаем, кто он". Макгрегор отрицает обвинения в сексуальном насилии

Менеджер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в двух весовых категориях Конора Макгрегора Оди Аттар дал свой комментарий относительно своего клиента, подозреваемого в сексуальных домогательствах.

"Конор категорически отрицает любые обвинения в сексуальных домогательствах, — заявил Аттар, слова которого приводит ММА Junkie. – И он, и мы категорически отрицаем это. В конце концов, мы знаем кто он, он знает, кто он. И мы знаем истину".

Напомним, что в 2019 году Макгрегор дважды подпадал под подозрение о насилие в отношении девушек. Сначала его арестовали по делу о насилии над девушкой в одном из дублинских отелей. Позже он был обвинен в насилии над 20-летней девушкой на парковке одного из дублинских пабов.