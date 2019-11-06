США продолжают давить на Иран из-за ядерной программы

Максимальным давлением пригрозили Соединенные Штаты Ирану за решение возобновить обогащение урана на подземном объекте Фордо. Об этом заявили в госдепартаменте. Действия Тегерана в Вашингтоне назвали ядерным шантажом и большим шагом в неверном направлении, а также призвали мировое сообщество присоединиться к изоляции Ирана. Российские представители в Вене в свою очередь посоветовали Штатам не навязывать свою политику остальному миру.

"Чтобы сохранить СВПД, все участники договора должны выполнять свои обязательства – как ядерные, так и экономические. США, в свою очередь, должны хотя бы перестать вмешиваться со своими незаконными попытками установить нефтяное эмбарго. Решение, которое легко сформулировать, но чрезвычайно сложно реализовать", — заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

С сегодняшнего дня Тегеран начинает обогащение урана на объекте в Фордо, о чем ранее объявил президент Ирана Хасан Роухани. Процесс был ранее приостановлен ядерным соглашением. После выхода Вашингтона из СВПД, Иран уже в четвертый раз откажется от выполнения обязательств в рамках договора, сообщает телеканал "Россия 24".