Иран подал газ на центрифуги по обогащению урана

Иран опять запустил процесс обогащения урана, тем самым в четвертый раз нарушив свои обязательства по ядерной сделке. В присутствии представителей МАГАТЭ в центрифуги на атомном объекте в Фордо подали газ, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно Совместному всеобъемлющему плану действий, он же СВПД, Тегеран обязуется ограничить создание оружейного урана, а ядерный объект в Фордо переквалифицировать в производство стабильных изотопов.



Однако в 2018 году Соединенные Штаты вышли из СВПД. Это привело к тому, что Иран продолжил обогащать уран, доведя его уровень до 4,5%, в то время, как сделка разрешала только 3,67%.

Кроме того, Исламская Республика превысила разрешенный лимит в 300 килограммов низкообогащенного урана.