"Арсенал" упустил победу в матче с "Виторией"

В португальском городе Гимарайнш состоялся матч группового турнира Лиги Европы. Местная "Витория" принимала лондонский "Арсенал". Встреча завершилась вничью 1:1.

Гости вышли вперед на 81 минуте после гола защитника Шкодрана Мустафи. Лондонцы были близки к победе, но в уже добавленное время Бруно Дуарте сравнял счет. Более того, Дуарте мог и принести хозяевам победу, но его удар пришелся в штангу.

Матч завершился вничью 1:1. "Арсенал" потерял первые очки в турнире. Однако 10 набранных очков позволяют "канонирам" лидировать в группе F. Шесть очков у немецкого "Айнтрахта", три у бельгмийского "Стандарда" и одно у "Витории".