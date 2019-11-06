Юрий Семин: "Локомотив" сыграл лучше, чем хорошо

Московский "Локомотив" проиграл итальянскому "Ювентусу" в четвертом туре Лиги чемпионов со счетом 1:2. Железнодорожники достойно противостояли чемпиону Италии и пропустили второй гол лишь в добавленное арбитром время.

Главный тренер москвичей Юрий Семин был разочарован исходом. Но при этом остался доволен игрой своей команды. "Конечно есть разочарование. Могли вничью сыграть, даже выиграть, могли и проиграть. Я благодарен игрокам. Это была хорошая игра, даже больше, чем хорошая. Игроки выполняли все задачи, которые перед ними были поставлены. Игроки нормально психологически отреагировали на неожиданный первый мяч. Матч стоит занести в актив нашей команде, хотя это поражение", — приводит слова Юрия Семина РИА Новости.

"Мы настраивались на "Ювентус", а не на Криштиану Роналду. Он вообще плохо не играет. Только хорошо, или отлично. Спасибо итальянским гостям, Желаем, чтобы в финале Лиги чемпионов встретились "Атлетико" и "Ювентус", добавил Семин.