Лига чемпионов. "Байер" обыграл "Атлетико" и догнал "Локомотив"

В Леверкузене сыгран матч четвертого тура Лиги чемgионов в группе D между местным "Байером" и мадридским "Атлетико". Хозяева победили 2:0 и сравнялись по количеству набранных очков с "Локомотивом".

"Байер" сильно провел эту встречу. Прежде чем выйти вперед хозяева поля упустили несколько моментов для взятия ворот. На 41 минуте полузащитник Томас Партей поразил собственные ворота. Через десять минут после возобновления встречи Кевин Фолланд во второй раз огорчил Яна Облака и закрепил победу "Байера".

После четырех туров у "Ювентуса" 10 очков, и он обеспечил выход в одну восьмую финала. 7 очков у "Атлетико". По три очка у "Локомотива" и "Байера".