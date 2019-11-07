Чувашкредитпромбанк лишился лицензии

Банк России приказом отозвал лицензию на осуществление банковских операций у чебоксарского Чувашкредитпромбанка.

По данным регулятора, этот банк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. На его балансе образовался значительный объем кредитов низкого качества. Также банк нарушал законодательства в области противодействия отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представлял некорректную информацию и проводил сомнительные операции с валютой.

За последний год к Чувашкредитпромбанку неоднократно применялись меры, в частности ему запрещалось привлекать средства граждан. Банк занимал 258-е место в банковской системе и являлся участником системы страхования вкладов.