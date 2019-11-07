Валерия Гай Германика стала мамой в третий раз

Российский кинорежиссер Валерия Гай Германика родила третьего ребенка. Имя и пол новорожденного держатся в секрете. Отцом малыша является бизнесмен Денис Молчанов, за которого Германика вышла замуж в 2019 году.

Кинорежиссеру в настоящее время 35 лет. В марте 2008 года она родила дочь, которую назвала Октавия. Имя отца держится в секрете, известно лишь, что с ним Германика рассталась сразу после рождения ребенка.

В 2015 кинорежиссер вышла замуж за танцора Вадима Любушкина. Как оказалось, он уже состоял в браке и в США его ждала семья. Через четыре месяца после свадьбы они развелись, но от мужчины Германика родила дочь Северину. Также известно, что девушка была в отношениях с бывшим солистом группы "Агата Кристи" Глебом Самойловым.

Кинорежиссер не выставляет свою личную жизнь напоказ. Отношения с Молчановым она скрывала несколько месяцев, сообщает StarHit. Известно, что они познакомились на светской вечеринке. На открытие "Кинотавра" Германика пришла уже не скрывая свою беременность. Сама она призналась, что о своем положении узнала лишь тогда, когда приступила к работе над фильмом "Мысленный волк".

Валерия Гай Германика получила известность, сняв художественный фильм "Все умрут, а я останусь". Он был показан на Каннском кинофестивале в 2008 году и получил специальный приз конкурса "Золотая камера". Затем Германика сняла 69-серийный сериал "Школа", который вызвал широкий общественный резонанс. В 2015 году Германика приняла участие в проекте "Танцы со звездами", где и познакомилась с отцом второго ребенка.