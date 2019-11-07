Американский госсекретарь намерен искоренить коррупцию на Украине

Вашингтон обеспокоен уровнем коррупции на Украине. Ее искоренение – одна из задач американского Госдепа. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Хайко Маасом в Лейпциге заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США, по словам Помпео, работают над тем, чтобы обеспечить шестого президента Украины Владимира Зеленского возможностями по искоренению украинской коррупции. Коррупция на Украине может представлять риски для Европы, предупредил госсекретарь США. Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил, что США последние годы предоставляют Киеву военную помощь на сотни миллионов долларов. Эти деньги, по мнению президента США Дональда Трампа, должны использоваться наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов, напоминает ТАСС. Он распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

Украину Петра Порошенко Трамп охарактеризовал как страну с колоссальной коррупцией. При этом 2 октября замороженное Трампом военное финансирование для Киева было разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и других законодателей.

В конце сентября 2019 года в США разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским. Эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента Дональду Трампу. Хозяина Белого дома заподозрили в том, что он попытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на финансовую и военную помощь.

Демократ Джо Байден сейчас считается наиболее вероятным конкурентом 45-го президента США на президентских ноябрьских выборах 2020 года.