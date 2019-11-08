Умер козел Тимур - друг тигра Амура

Из Приморского сафари-парка пришла печальная новость. Легендарный козел Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром, умер.

Об этом сообщила опекун Тимура Эльвира Головина​​​. Она рассказала, что "козлик Тимур" содержался в отличных условиях, а за его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи сафари-парка Олег и Алексей.

Головина сообщила, что урна с прахом животного будет захоронена с почестями, а в будущем на месте захоронения появится бронзовая скульптура Тимура, передает РИА Новости.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнало все мировое сообщество. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Со временем Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив миллионы просмотров на YouTube.