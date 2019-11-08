Овечкин оформил дубль в матче "Вашингтон" – "Флорида"

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" добились непростой победы в гостях над "Флоридой Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге. "Столичные" оказались сильнее хозяев льда в овертайме со счетом 5:4.

Дубль в составе победителей оформил россиянин Александр Овечкин. Также на счету капитана "Вашингтона" одна голевая передача. Его партнер по команде Евгений Кузнецов трижды ассистировал партнерам, а Дмитрий Орлов ограничился одним результативным пасом.

У проигравших одну из шайб забросил Евгений Дадонов. Кроме того, в его активе оказался голевой пас. Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 26 бросков, пропустив при этом пять шайб.

В других встречах дня "Филадельфия Флайерз" взяла верх над "Монреаль Канадиенс" в овретайме – 3:2, а "Вегас Голден Найтс" в гостях уступил "Торонто Мэйпл Лифс" со счетом 1:2. Победная шайба была заброшена уже в дополнительной пятиминутке.