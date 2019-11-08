Российские пляжники не сумели выйти в финал Межконтинентального кубка

Мужская сборная России по пляжному футболу не смогла пробиться в финал Межконтинентального кубка, который в эти дни проходит в Дубае. В полуфинале россияне не справились с командой Испании, уступив сопернику со счетом 2:4.

У победителей отличились Льоренц Гомес (10-я минута), Давид Ардил Наварро (18-я), Чики (28-я) и Хавьер Торрес Медина (29). У проигравших мячи забили Борис Никоноров (19-я) и Остап Федоров (27-я).

В матче за бронзу российские футболисты сыграют с командой ОАЭ, которая в другом полуфинале уступила иранцам по пенальти. Финал и игра за третье место состоятся 9 ноября.