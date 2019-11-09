Матч НХЛ может пройти в России

Один из матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в будущем может состоятся в одном из городов России. Эту вероятность не исключил комиссар главной хоккейной лиги Северной Америки Гэри Беттмэн.

"Лично я считаю, что если мы будем играть в России, то, скорее всего, это будут матчи регулярного чемпионата с двумя командами НХЛ, — приводит слова Беттмэна Чемпионат.Com со ссылкой на журналиста Ника Котсоника. – Мы знаем, что в России есть большой интерес к нашей игре".

Напомним, что ранее о своем желании провести матч на территории РФ выражали такие российские легионеры НХЛ, как капитан "Вашингтона" Александр Овечкин и нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров.