МАГАТЭ изучит образцы иранского урана

Тегеран отказался от предусмотренного ядерным соглашением плана по преобразованию объекта в Фордо в международный исследовательский центр, сообщает телеканал "Россия 24". Представители Организации по атомной энергии Ирана отметили, что помимо этого решения могут отказаться от модернизации тяжело-водородного реактора в Араке. Однако при одном условии — если западные страны в ближайшее время не вернуться к выполнению своих обязательств в рамках СВПД.

Завтра на объекте в Фордо начинает работу комиссия экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Они изучат образцы обогащенного урана.

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения обязательств, взятых им на себя в рамках ядерной сделки. Будущее этой договоренности оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ранее на проходящей в Москве конференции по нераспространению представитель МИД Ирана заявил, что его страна не намерена нагнетать обстановку вокруг СВПД.