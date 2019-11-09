Подозреваемый в убийстве девушки в Екатеринбурге отправится под арест

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в субботу, 9 ноября, арестовал молодого человека, которого обвиняют в убийстве 15-летней школьницы. Обвиняемый, 18-летний учащийся колледжа, отправится в СИЗО на два месяца, сообщает ТАСС.

Девушка пострадала в массовой драке, произошедшей 5 ноября в районе Уралмаш Екатеринбурга. Она получила ножевое ранение и позднее скончалась в больнице.

По факту гибели школьницы было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По подозрению в совершении этого преступления был задержан молодой человек, он дал признательные показания.