Открыта технология получения водки из воздуха

Американская комапания Air Co нашла способ получать водку не из зерна, а из воздуха. Углерод превращается в этанол с помощью электричества, пишет Life. Из получившегося спирта изготавливается водка премиального качества. Она уже продается в нескольких магазинах Нью-Йорка.

Стаффорд Шихан, технический директор компании, поясняет, что при изготовлении водки используются принципы, схожие с фотосинтезом растений.

При производстве алкоголя, таким образом, не требуются дрожжи, не нужны технологии перегонки и ферментации. Аппарат помещается в комнате обычных размеров. Не нужно занимать огромные площади на посевные. Более того: производство очищает воздух, забирая из него углерод. Оно работает "без каких-либо особенных затрат" — на солнечной энергии.

Air Co собирается активно продвигать свой "экологически чистый алкоголь" на рынок.