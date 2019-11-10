Песков рассказал о встречах Путина на саммите БРИКС

В графике двухсторонних встреч президента России Владимира Путина на предстоящем саммите БРИКС пока запланировано три отдельных встречи. При этом график главы государства еще дорабатывается, и в ходе саммита Путин так или иначе встретится со всеми участниками, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Песков сообщил, что на полях саммита БРИКС Путин может провести отдельную встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, передает ТАСС. Сам российский президент выражал надежду на встречу в Бразилии с председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит БРИКС этого года пройдет 13-14 ноября во дворце Паласиу Итамарати в бразильской столице — городе Бразилиа.

Песков рассказал также, что президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын пока не дали официального ответа на приглашение посетить Россию для участия в торжествах по случаю празднования 75-й годовщины Победы 9 мая 2020 года. Россия также направила приглашение на празднование 9 мая 2020 года британскому премьеру Борису Джонсону, президенту Монголии Халтмаагийн Баттулге, главам стран ШОС и государств Европы.

Ранее сообщалось, что приглашение в Москву на празднование 75-летия Победы с благодарностью принял президент Франции Эммануэль Макрон.