Суд Израиля отклонил прошение россиянина Буркова не экстрадировать его в США

Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение содержащегося четыре года в израильской тюрьме россиянина Алексея Буркова не экстрадировать его в США. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США. Его обвиняют в киберпреступлениях — взломе данных и мошенничестве. Однако подробности дела неизвестны — заседания по делу проходили в закрытом режиме. Сам Бурков называет эти обвинения ложными и требует обнародовать материалы дела. Ордер на выдачу Буркова по запросу американской стороны был выдан 30 октября. Российская сторона подала апелляционную жалобу на действия Израиля.

Ранее Буркова предлагали обменять на осужденную в России за контрабанду наркотиков гражданку Израиля Нааму Иссахар. Бурков считает инициативу по его обмену на израильтянку "дружественной и хорошей".

Свой запрос на экстрадицию Буркова направила и российская сторона.