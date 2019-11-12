"Нафтогаз" вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает компания "Нафтогаз".

Указано, что для этого месяца — цена самая низкая за три года. Напоминают также, что эти цифры отображают "рыночные цены с отставанием в два месяца". Ранее "Нафтогаз" сообщил, что до 20 процентов составит повышение цен для промышленных потребителей.

Неопределённость с тарифами подстёгивает ситуация вокруг транзита российского газа, в конце года истекает действующий контракт, из-за чего Киев стремился накопить побольше газа в хранилищах к зимнему сезону.

На прошлой неделе в Брюсселе завершились экспертные консультации по условиям продления транзита с Москвой, но дату министерской встречи так и не согласовали, напоминает телеканал "Россия 24".