В Москве открылся фестиваль виолончельной музыки VIVACELLO

Лучшие виолончелисты со всего мира собрались в российской столице в 11 раз, с премьерами и неожиданными программами, в которых видеоарт, литература и потрясающий симбиоз классики, джаза, кантри, авангарда.

В составе нынешнего VIVACELLO — великий Кшиштоф Пендерецкий, прилетевший открыть фестиваль, триумфатор Международного конкурса дирижеров им. Светланова Дмитрий Филатов, лауреаты Конкурса имени Чайковского Нарек Ахназарян, Александр Рамм, Дмитрий Догадин и обладатель премии Classic Brit Awards британец Гай Джонстон. Английских музыкантов на этот раз много как никогда — фестиваль стал частью музыкальной программы Года Великобритании и России.

В Музее архитектуры – "Страдивари наших дней" Габриэль Джебран Якуб и его творения, о которых Юрий Башмет сказал: "Можно легко спутать звук старого итальянского инструмента со звуком инструментов, сделанных Якубом". В пространстве исторического флигеля "Руина" прозвучит знаменитая "Бразильская бахиана" Вила-Лобоса.

В консерваторском зале актриса Татьяна Друбич исполнит монолог виолончели, что написан Сашей Филиппенко специально для Vivacello ("Папа – клен, мама – ель. Триста лет – дерево, триста – виолончель...")

Среди участников виолончельной десятидневки – художественный руководитель фестиваля Борис Андрианов, гитарист Дмитрий Илларионов, француз Самуэль Струк, сочинивший в честь своей двухлетней дочери концерт для виолончели и аккордеона с оркестром.

На заключительном концерте впервые в России выступит прославленный английский виолончелист Рафаэль Уоллфиш — ученик великого Григория Пятигорского, победитель Международного конкурса имени Гаспара Кассадо, профессор Высшей школы искусств в Цюрихе. Еще одна британская участница концерта – пока еще не слишком знакомая российской публике Лора ван дер Хейден — стала победительницей конкурса BBC Young musician of the Year 2012 в 15-летнем возрасте, что открыло ей путь к музыкальному Олимпу. Сегодня она выступает с ведущими оркестрами мира и уже выпустила сольный альбом, посвященный русской виолончельной музыке.

За дирижерский пульт Государственного Большого симфонического оркестра (БСО) в этот вечер встанет Джастин Браун (Великобритания). В программе – ставший уже классикой Концерт для виолончели и духового оркестра Фридриха Гульды и российские премьеры сочинений Джеральда Финци и Анатолиюса Шендероваса.