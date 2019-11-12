Песков о деле Голунова: следствие имеет право засекречивать материалы

Президент РФ Владимир Путин проинформирован о ходе расследования дела о наркотиках, по которому обвиняемым ранее проходил журналист Иван Голунов.

"Президент вообще не может вмешиваться в следственные процедуры. Его информируют, безусловно", — сказал Песков, отметив, что не может сказать, направлялась ли Путину информация именно о засекречивании материалов дела.

Накануне стало известно, что данному уголовному делу был присвоен гриф "секретно", передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Голунова задержали 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков, позже он был отправлен под домашний арест.

Однако уже 11 июня по результатам ряда экспертиз обвинения с журналиста сняли, он был освобожден.