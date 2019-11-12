Заключенные захватили сотрудника тюрьмы и сутки держали его в своей камере. Видео

Заключенные бразильской тюрьмы, расположенной в муниципалитете Пиракуара, в штате Парана на юге страны, взяли в заложники охранника. Описываемые события разворачивались с 4 по 5 ноября, однако запись появилась в Сети только сейчас.

Работники тюрьмы проводили осмотр камеры. Один из них выпустил заключенных в коридор и вошел в помещение. Внезапно осужденные ринулись обратно и провели захват. Злоумышленник, бежавший последним, захлопнул за собой дверь камеры.

Второй охранник, страховавший напарника, открыл огонь, но его попытки защитить коллегу успеха не имели.

В итоге работник пенитенциарного учреждения был взят в заложники. Заключенные продержали его в своей камере сутки. После продолжительных переговоров его отпустили.

Как сообщают местные СМИ, таким образом мужчины пытались добиться перевода в другие тюрьмы. Было ли в итоге удовлетворено их требование – не уточняется.

Известно, что злоумышленники, захватившие охранника, в минувшем году уже выступали в роли организаторов тюремных беспорядков.

Представитель профсоюза работников пенитенциарных учреждения заявил, что работники вынужденно пошли на нарушение регламента, предписывающего проводить осмотр камеры только при условии, что охранники количественно превосходят заключенных. По его версии, причина несоблюдения правил кроется в нехватке сотрудников.