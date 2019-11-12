Штирлиц и др.: Госдума разрешила свастику в просветительских целях

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий демонстрацию нацистской символики в учебных и просветительских целях.

Автором инициативы стала группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также главами комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым​​​. Они предложили исключить административную ответственность из КоАП РФ для соответствующих случаев использования, передает РИА Новости.

По словам депутата Эрнеста Валеева, нацистскую символику можно будет использовать, когда произведение искусства формирует негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки ее пропаганды или оправдания.

Депутат Ямпольская сообщила, что в своих поправках комитет культуры предлагал разрешить использовать символику музеям, реконструкторам, а также в компьютерных и видеоиграх.

Однако в ходе обсуждения стало ясно, что "есть некий политический консенсус на разных уровнях". "Общими усилиями мы вышли на формулировку, когда уже никакой конкретизации нет", — сказала она.

Ранее авторы законопроекта указывали, что в законах "О противодействии экстремистской деятельности" и "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" есть расхождения. Например, первым законом запрещается пропаганда, публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения, а вторым — использование нацистской символики в любой форме. Это означает, что формально фильмы о войне должны быть запрещены.