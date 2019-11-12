Даниил Квят продолжит выступать за "Торо Россо"

Российский автогонщик Даниил Квят заявил, что продолжит выступать за команду "Торо Россо" и в следующем сезоне. Даниил подписал контракт с командой на 2020 год.

"Мне приятно подписать контракт с командой на следующий год. Я счастлив, потому что чувствую себя комфортно. Надеюсь, что у "Торо Россо" у команды будет очень сильный сезон. Я благодарен команде за возможность продолжить участие в Формуле-1", — приводит слова Квята ТАСС.

Партнером Даниила в следующем сезоне останется француз Серж Гасли. В августе Гасли пришел в "Торо Россо" из головной команды "Ред Булл", а в обратном направлении проследовал таиландский гонщик Александр Албон.