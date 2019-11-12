В Якутии на вершине горы 30 лет пролежала записка мужчины, адресованная дочери

На вершине горы Муус Хайя, которая располагается в Якутии, почти тридцать лет пролежала записка, адресованная альпинистом дочери. Таким образом отец хотел поздравить девочку с днем рождения, поскольку сам в важную дату был в экспедиции.

Фотографию записки на своей странице в Instagram выложила пользователь @mila.ya9. Судя по тому, что написано на тетрадном листке, он пролежал на вершине горы Муус Хайя (2959 метров) 29 лет. В записке отец обращается к своей дочери Анне Цветковой, желает ей крепкого здоровья и счастья, а также отмечает, что посвящает ей свое восхождение.

Автор поста в Instagram попросила людей помочь найти Анну Цветкову. Петербургское издание "Фонтанка" смогло разыскать адресата — им оказалась жительница Санкт-Петербурга. Женщина сама вышла на связь.

Анна Цветкова рассказала, что данная записка — припозднившееся поздравление от ее папы на восьмилетие, которое она празднует 11 августа. Ее отца зовут Юрий, он умер десять лет назад. По словам женщины, она хочет получить напоминание о папе в семейный архив, но сделать это будет непросто, поскольку записка так и осталась на высоте почти в три тысячи метров.

Причина того, что письмо сохранилось на протяжении тридцати лет, заключается в традиции альпинистов. Они забираются на вершину и оставляют на ней записку. В послании Юрия Цветкова была просьба не снимать послание. Доставить записку девушке вызвались якутские туристы. Они заберут ее в 2020 году и перешлют адресату.

В октябре 2019 года бразильские туристы нашли бутылку с посланием от советских моряков. В августе того же года идентичное послание обнаружил сельский учитель на Аляске. Впоследствии съемочной группе телеканала "Россия 1" удалось разыскать отправителя — им оказался советский моряк с плавбазы Дальневосточного пароходства.