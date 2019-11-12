Глава Пентагона заговорил по-русски, отвечая на вопрос журналиста

Министру обороны США Марку Эсперу в понедельник, 11 ноября, пришлось говорить на русском языке. На такой шаг американский государственный деятель пошел для того, чтобы пообещать безопасность подполковнику Александру Виндману, который дал показания против президента США Дональда Трампа. Соответствующая стенограмма опубликована во вторник на сайте Пентагона.

На вопрос журналиста о том, не столкнется ли с какой-либо местью Виндман, как только он вернется из Совета национальной безопасности в штаб-квартиру Министерства обороны, Эспер заявил, что ведомство защищает осведомителей. По словам американского государственного деятеля, это гарантировано законом, и Александру Виндману не стоит бояться какого-либо возмездия, поскольку такова позиция министерства. "Никакого возмездия, абсолютно", — подчеркнул Эспер.

Министр обороны даже попытался осадить журналистов. На вопрос репортеров о том, не грозит ли Виндману завершение карьеры, Марк Эспер спросил их, почему они сами продолжают об этом говорить. "Какой язык работает для вас?", — поинтересовался государственный деятель.

Ранее в интервью телекомпании CBS помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что Александр Виндман в скором времени вернется в министерство обороны, откуда был переведен в Совет национальной безопасности.

Подполковник ранее заявил в Конгрессе, что американская администрация и Дональд Трамп потребовали от Украины проведения расследования деятельности Хантера Байдена в обмен на встречу украинского лидера с коллегой из США в Белом доме.