Трамп предлагал Эрдогану контракты на 100 миллиардов вместо С-400

Дональд Трамп пытался подкупить турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы тот отказался от российских систем С-400. Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации. По их данным, на прошлой неделе Трамп направил Эрдогану письмо, в котором предлагал Турции торговые соглашения на сто миллиардов, а также обещал вывести Анкару из-под американских санкций, если та откажется от российской системы ПВО, или, по крайней мере, даст гарантии, что не будет пользоваться этими ракетными комплексами. С другой стороны, Вашингтон угрожает введением санкций против Анкары из-за зенитно-ракетных комплексов "Триумф".

В США 13 ноября 2019 года начинаются публичные слушания по делу об импичменте Дональду Трампу, напоминает телеканал "Россия 24". Заседания комитета конгресса по разведке будут транслировать в прямом эфире.

Законодатели заслушают показания Билла Тейлора, который исполняет обязанности посла на Украине, а также Джорджа Кента — заместителя помощника госсекретаря США. 15 ноября показания даст и бывший посол в Киеве Мэри Йованович. Еще восемь свидетелей опросят на следующей неделе.

Тема все та же — так называемое "украинское дело". Демократы обвиняют Трампа в давлении на киевские власти и попытках получить компромат на Джо Байдена, своего конкурента на грядущих президентских выборах. Дональд Трамп уже опубликовал стенограмму своего телефонного разговора с Владимиром Зеленским, чтобы доказать, что он на шестого украинского президента не давил.