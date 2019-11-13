КХЛ. "Йокерит" обыграл "Куньлунь" в Пекине

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге продолжился в Пекине, где "Куньлунь" принимал "Йокерит" из Хельсинки. Гости выиграли с результатом 3:2.

Гости дважды выходили вперед после бросков Алекси Халме и Марко Антиллы. Но Райан Строулл и Тайгер Вонг сравнивали счет. Но когда "Йокерит" после гола Алекса Гранта в третий раз повел в счете, у хозяев площадки аргументов не нашлось.

"Йокерит" выиграл 3:2, набрал 29 очков и занимает седьмое место в Западной конференции. У "Куньлуня" 26 очков и девятое место на Востоке.