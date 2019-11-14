"Локомотив" может переехать в "Лужники" из-за реконструкции "РЖД Арены"

Пресс-служба футбольного клуба "Локомотив" сообщила о планируемой реконструкции домашнего стадиона команды в связи с приближающимся столетием красно-зеленых. Во время ремонтных работ "железнодорожники" могут выступать в "Лужниках".

"Сейчас проект находится в разработке. Нельзя говорить о сроках, а также о стадионе, где будет играть команда во время реконструкции. Безусловно, как вариант, мы рассматриваем и "Лужники", – цитирует главу пресс-службы красно-зеленых Кирилла Брейдо Чемпионат.com.

Футбольный клуб "Локомотив" был основан 23 июля 1922 года. В настоящий момент команда Юрия Семина занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко после 16 матчей.